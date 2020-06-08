В Забайкалье военные медики ВВО начали прием первых пациентов

Военные медики Восточного военного округа (ВВО) начали прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в многопрофильном полевом госпитале, развернутом в городе Чита Забайкальского края.

Для оказания помощи пациентам в полевом госпитале подготовлены отделения: приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое, анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

В распоряжении медицинского персонала госпиталя самое современное медицинское оборудование - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

«Сегодня осуществлен прием первых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Работа госпиталя осуществляется в штатном режиме» - рассказал начальник госпиталя, подполковник Виталий Нам.

В свою очередь губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что эпидемиологическая ситуация в регионе не стабильная. На данный момент плато не пройдено и прирост заболевших происходит ежедневно.

«Последние три дня значение заболевших более 70 человек в день. При том что неделю-полторы назад было около 50 человек в среднем», - отметил он.

Ранее личный состав мобильного госпиталя одного из соединений ВВО совершил марш на штатной технике протяженностью более 700 километров из пункта постоянной дислокации в Республике Бурятия в город Чита и в течении двух суток приступил к работе в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Сергея Шойгу.