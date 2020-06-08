Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

В Красноярске были задержаны трое лиц, подозреваемых в нападении на инкассаторскую машину. Соответствующую информацию сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Преступление было совершено 30 мая. В ходе нападения два сотрудника, находившихся в транспортном средстве, были ранены и помещены в реанимационное отделение городской межрайонной больницы, где за ними ведется постоянный уход. Об этом пишет «Интерфакс».

До настоящего времени группа подозреваемых находилась в розыске больше недели. За предоставление информации о нападавших даже было объявлено вознаграждение в сумме миллиона рублей от банка.