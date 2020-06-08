Работодателям предложили при трудоустройстве отдавать предпочтение россиянам

В России намерены ввести нормы, которые обяжут работодателей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам. Об этом говорится в отчете министерства труда.

В документе сообщается о введении в России «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места».

Помимо этого, в тексте отчета, который оказался в распоряжении «Известий» уточняется и об изменениях в порядке определения потребности в иностранной рабочей силе, а также о разработке и реализации политики в области трудовой миграции.

В материале издания отмечается, что для подробных разъяснений по данному вопросу был направлен запрос в Минтруд и администрацию президента.

На данный момент в России закон не предусматривает для работодателей обязанности отдавать предпочтение россиянам при найме новых сотрудников - оформление на работу граждан и мигрантов почти не отличается.

Однако, с этого года, по постановлению правительства, в строительных организациях до 80% работников могут быть мигрантами, в компаниях, которые занимаются выращиванием овощей - до половины, а аптекам привлекать таких сотрудников запрещено.