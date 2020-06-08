Число заражений COVID-19 в мире превысило 7 миллионов

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило рубеж в семь миллионов, 402 тысячи из которых окончились летальным исходом. Такие данные предоставляет университет Джонса Хопкинса, ведущий свою статистику инфицирований.

Согласно представленной университетом информации, за весь период распространения COVID-19 им заразились 7 006 436 человек, а выздоровели - 3 133 664.

Наибольший масштаб заболевание приобрело в Соединенных Штатах, где были заражены 1 940 468 человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что коронавирусом за весь период пандемии заразились 6,8 миллионов человек.