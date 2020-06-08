Коммунальщик из Пальмиры рассказал о принуждении к сотрудничеству боевиками

Завербованный коммунальный рабочий в Пальмире Мухаммад Усейн Сауд рассказал, что боевики террористической организации ИГ* принуждали мирных граждан Сирии сотрудничать под страхом смерти.

«Когда ИГ* захватили Пальмиру, они вынудили всех рабочих - либо вы будете работать с нами, либо мы будем резать головы», - сказал он.

По его словам, в группировке он оказался в 2015 году. Вместе с ним также были завербованы большинство мирных жителей Пальмиры, которым дали задание сбрасывать за городом трупы граждан и солдат, убитых боевиками. Помимо этого, Сауд с другими боевиками работал по минированию дорог.

Также он отметил, что среди членов группировки были и иностранные специалисты, которые назначали людей ответственными за вербовку людей.

В 2016 году, после убийства его брата, которого считали предателем из-за армейского прошлого, Сауд решил бежать в Ракку.

Из Ракки он отправился в Эт-Танф, где должен был патрулировать 55-километровую зону вокруг американской военной базы.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Ремнева.

*ИГ - запрещенная на территории России террористическая организация.