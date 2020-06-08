Эксперт объяснила, как закрывается кредит при смерти заемщика

Обязанность осуществления выплат по кредиту в случае смерти оформившего его лица переходит к наследникам заемщика, если те официально приняли наследство в определенном законом порядке. Об этом сообщила адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Любовь Хохлова.

Специалист объяснила, что принятие наследства возможно лишь в полном объеме. Получить лишь избранную часть имущества покойного юридически невозможно.

В том же случае, если наследники у гражданина отсутствуют, не могут принять или отказываются от наследства, то имущество покойного переходит в разряд выморочного и записывается в принадлежность РФ, региона или муниципалитета. Об этом эксперт рассказала агентству «Прайм».

Ранее в Национальном центре финансовой грамотности предупредили граждан, что удаление или обновление кредитной истории невозможно и подобные предложения могут поступать исключительно от мошенников.