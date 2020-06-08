В Москве ожидается по-настоящему летняя неделя

В Москве, согласно сообщению заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, наконец можно встречать наступление лета. Почти всю следующую неделю в столице будет наблюдаться теплая погода, превышающая норму периода на 4-5 градусов.

Восьмого июня на территории Москвы возможен небольшой дождь. Вторник обещает быть полностью спокойным. Среда и четверг также могут быть облачными с незначительными осадками, которые 12 и 13 июня сменятся на сухую погоду.

«Во вторник без осадков, 10 и 11 июня тоже небольшие дожди могут быть. Дальше, 12 и 13 июня, пока предварительно, переменная облачность и без осадков”», - цитирует синоптика RT.

Ночные температуры в это время будут находиться в пределах +15-17 градусов, к концу недели сдвинувшись к +16 +20.

Температуры днем же могут доходить до +28 +30 градусов.