На Чукотке появится новый морской заповедник

Создание защитит морские и прибрежные экосистемы от промышленного рыболовства, добычи и разведки углеводородов, сброса всех видов отходов с судов.

На Чукотке для защиты экосистемы побережья от загрязнения при добыче сырья создадут морскую охранную зону, которая прилегает к национальному парку «Берингия».

На данный момент проект ждет утверждения в Министерстве природы России.

По словам представителей нацпарка создание данной зоны позволит «защитит морские и прибрежные экосистемы от промышленного рыболовства, добычи и разведки углеводородов, а такжесброса всех видов отходов с судов», пишет РИА Новости.

Отмечается, что прибрежная зона в районе парка «Берингия» является местом лежбищ моржей и других ластоногих, обитания косаток, скопления северных морских птиц.

В нем обитают белые медведи, полярные волки, снежные бараны и другие редкие животные