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Ученый рассказал о рисках заражения коронавирусом в самолете

Анна Берестовая
04:32 08.06.2020
В салоне воздушного судна существует угроза заражения и иными респираторными заболеваниями.
Ученый рассказал о рисках заражения коронавирусом в самолете
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Салон самолета, полный пассажиров, является действительно опасным местом в аспекте возможности заражения респираторными заболеваниями, включая коронавирусную инфекцию. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев.

Специалист отметил, что решение Всемирной организации здравоохранения о необходимости ношения масок в самолете было полностью верным. По словам Ларичева, это является необходимой мерой безопасности во время полетов сейчас, когда уровень эпидемиологической опасности повышен. Альтернативой маскам является только масштабное изменение системы вентиляции самолетов.

«Мы не будем их носить пожизненно, но что-то надо делать», - указал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ученый заметил, что рекомендации Роспотребнадзора, сразу выдвигающие требование ношения масок всеми людьми, а не только теми, кто болен или подозревает у себя болезнь, оказались более верными по сравнению с изначальными советами ВОЗ, от которых она затем отказалась.

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