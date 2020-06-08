Тысячи камней над землей: военные ЗВО совершили подрыв грунта на обходном участке ж/д пути в Мурманской области

Военные инженеры Западного военного округа (ЗВО), задействованные в работах по восстановлению нарушенного железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области, приняли участие в подрыве скальной породы на участке строящегося обходного железнодорожного пути в районе поселка Молочный.

Перед подрывом были выполнены подготовительные работы. Так, с помощью новейшей бурильно-ударной машины БУМ-2, бурильными установками и ручным гидравлическим инструментом в труднодоступных местах были проделаны шурфы, после чего заложено около 4 тонн взрывчатого вещества на глубине 7-9 метров.

Район проведения взрывных работ был объявлен опасным, выполнено его оцепление и прекращен доступ гражданских лиц.

Инженерными подразделениями ЗВО продолжена работа по бурению шурфов для подготовки закладки зарядов, а также рыхлению скальной породы.

Военными железнодорожниками ЗВО, которые прибыли к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения 5 июня, производится выемка грунта на участке строительства обходного железнодорожного пути.

Отмечается, что в течение трех дней вывезено 11 тысяч кубических метров выработанного грунта и породы, а также завезена 1 тысяча кубических метров щебеночного балласта, выполнено уплотнение основной площадки земляного полотна протяженностью 500 метров.

Всего для выполнения задачи задействовано свыше 100 военнослужащих и более 40 единиц специальной военной техники.

Мероприятия по оказанию Минобороны помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола - Выходной в Мурманской области проводятся в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина и указаниями Министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.