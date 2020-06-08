Разрушительный шторм продвигается по территории США

В США зародившийся в Мексиканском заливе сильный и разрушительный шторм, носящий имя «Кристобаль», дошел до прибрежных территорий Флориды и Луизианы. Такие данные предоставляет американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

В пределах распространения стихии порывы ветра достигают 24 метров в секунду. Такие показатели могут привести к масштабным разливам реки Миссисипи, грозящим подтоплениями населенных пунктов, расположенных у ее устья.

Шторм продвигается в северном направлении с примерной скоростью три метра в секунду. Свыше 1,7 тысяч мексиканцев из штата Юкатан уже были эвакуированы после прихода стихии. В городе Соединенных Шатов Новый Орлеан также объявлена эвакуация для всех желающих.