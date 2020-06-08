«Аэроэкспресс» восстановил отмененные рейсы в аэропорт Домодедово

С понедельника, 8 июня, компания «Аэроэкспресс» восстанавливает отмененные рейсы в связи с пандемией из Москвы в аэропорт Домодедово.

«Поезда снова будут отправляться с Павелецкого вокзала и из аэропорта каждые 30 минут с 6.00 до 23.30», - уточнили в компании.

Из-за резкого снижения пассажиропотока «Аэроэкспрсс» сократил курсирование поездов в апреле 2020 года.

Отмечается, что тактовое расписание аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево будет восстановлено с 15 июня. Поезда будут курсировать с 5.35 до 23.35, из аэропорта - с 5.15 до 23.45 с интервалом 30 минут.

Также будет вернут отмененные рейсы между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково - поезда будут отправляться каждый час с 7.00 до 23.00, пишет РИА Новости.

Помимо этого с понедельника, 15 июня, компания вводит новый единый тариф «стандарт», стоимость которого составит 300 рублей, в вагоне бизнес-класса - 800 рублей.