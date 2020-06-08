Названы подходящие для туризма в период пандемии страны

В Сети был опубликован список наиболее подходящих для туристических поездок на фоне пандемии стран. В него попали государства мира, менее всего затронутые распространением коронавирусной инфекции.

Крайне маленькое число заражений COVID-19 было зафиксировано на Барбадосе и Багамских островах – 92 и 102 соответственно. Низкий показатель продемонстрировали также остров Мэн (336 инфицированных), Нормандские острова (561 инфицированный) и Мальта (625 инфицированных). Также низкие цифры были отмечены на Кипре, где коронавирусом заразились 958 человек.

Список был опубликован таблоидом The Sun. Как указали в прессе, большая часть из названных удачными для путешествия в этом году курортов сумели сдержать заболевание благодаря серьезным и своевременным ограничительным мерам.

Ранее британские авиакомпании обратились к властям государства с просьбой отменить двухнедельный карантин для пребывающих туристов с целью предотвращения ущерба отрасли.