В ходе массовых беспорядков в Лондоне были задержаны 12 человек

В Лондоне сотрудниками полиции задержаны 12 человек в ходе протестов против расизма, которые состоялись в воскресенье, 7 июня.

По информации ведомства, большинство арестов провели по причине нарушения общественного порядка.

В частности, несколько участников протеста начали нападать на полицейских - бросали в них стеклянные бутылки и факелы.



В ходе инцидента пострадавшими оказались восемь правоохранителей, пишет Интерфакс.

Массовые акции протеста начались в Миннеаполисе после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. За несколько дней волну массовых беспорядков поддержали еще в нескольких городах Соединенных Штатов.