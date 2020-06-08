В ходе массовых беспорядков в Лондоне были задержаны 12 человек
Акция протеста была организована в знак солидарности после убийства Джорда Флойда.
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В Лондоне сотрудниками полиции задержаны 12 человек в ходе протестов против расизма, которые состоялись в воскресенье, 7 июня.
По информации ведомства, большинство арестов провели по причине нарушения общественного порядка.
В частности, несколько участников протеста начали нападать на полицейских - бросали в них стеклянные бутылки и факелы.
В ходе инцидента пострадавшими оказались восемь правоохранителей, пишет Интерфакс.
Массовые акции протеста начались в Миннеаполисе после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. За несколько дней волну массовых беспорядков поддержали еще в нескольких городах Соединенных Штатов.