В Москве ослабевают «антипрививочные» настроения

Медицинские специалисты отмечают изменение общественного мнения и поведения в отношении детских прививок в Москве в лучшую сторону. В столице остается все меньше родителей, отказывающихся прививать своего ребенка.

Такую информацию сообщила лавный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.

Согласно наблюдениям эксперта, подобные тенденции связаны с увеличением информированности населения в данном вопросе.

«Эта "мода" проходит, потому что у людей появляется достаточно большое количество разной информации», - цитируют Каширину РИА Новости.

Врач указала, что даже убежденные противники медицинской процедуры стали в ряде случаев менять свое мнение в вопросе прививок после специальных разъяснительных бесед, проводимых с ними квалифицированными лицами.

Ранее сообщалось что, согласно оценке специалиста, на фоне эпидемии COVID-19 прививки являются важной частью защиты здоровья, так как препятствуют росту вакциноуправляемых заболеваний.