Пожар на нефтяной скважине под Иркутском ликвидируют при помощи артиллерийских пушек

Расчет противотанкового орудия Центрального военного округа (ЦВО) обеспечил ликвидацию пожара на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области, который возник из-за разгерметизации фонтанной арматуры на нефтепроводе.

Отмечается, что выстрелами из артиллерийского орудия с ювелирной точностью была срезана фонтанная арматура горящей скважины с минимально возможного расстояния в 180 метров в ночных условиях.

Работа артиллеристов помогла установить противовыбросовое оборудование для дальнейшей герметизации скважины и ликвидации пожара.

Решение о помощи в тушении было принято министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу после обращения врио главы региона Игоря Кобзева на имя командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

В частности, для ликвидации последствий аварии был привлечен противотанковый расчет 100 мм орудия «Рапира», дислоцированный в Самарской области.

Незадолго до этого сообщалось, что расчет противотанкогово орудия ЦВО был оперативно доставлен в Иркутскую область военно-транспортным самолетом ВКС России Ил-76.