Цена нефти марки WTI впервые с марта достигла $40

Нефть марки WTI заметно повысилась в стоимости, впервые с начала весны перейдя порог в 40 долларов за баррель. Об этом говорят данные последних торгов на рынке сырья.

Ранее данный ценовой рубеж был преодолен еще 6 марта.

К 1.17 по московскому времени фьючерсы на нефть данной марки подорожали на 2,70%.

Кроме того, к 1.20 по московскому времени стоимость смеси марки Brent также повысилась, показав рост в 1,91% и дойдя до ценового значения 42,78 доллара за баррель.