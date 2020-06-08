Стрелявший на юго-западе Москвы задержан

Стрелявший из окна многоквартирного дома на юго-западе Москвы был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При задержании подозреваемый оказывал сопротивление и был ранен.

Об этом сообщили в столичном отделении МВД России, добавив, что в настоящий момент жителям дома и их соседям ничего не угрожает.

В Следственном комитете РФ по городу Москве к ранее предъявляемым подозреваемому в рамках возбужденного уголовного дела обвинениям добавили статью: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Очевидец, находившийся в соседнем подъезде во время стрельбы, сообщил, что видел раненных мужчину и женщину.

Ранее сообщалось, что жители столичного дома на улице Строителей, 5, из одной из квартир которого велась стрельба, не сразу осознали опасность происходящего и приняли звуки выстрелов за взрывы петард.