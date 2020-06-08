В Петербурге военные ЗВО приступили к тренировкам парада Победы

В Санкт-Петербурге военнослужащие Западного военного округа(ЗВО) приступили к проведению тренировок к параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня на Дворцовой площади.

Отмечается, что участие в нем примут свыше 4,8 тысячи военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО.

На данный момент участники парада, экипажи боевой техники и авиации тренируются в местах постоянной дислокации.

В целях безопасности личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты - перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания. Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

Уточняется, что каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.