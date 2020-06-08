Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы

Одного из участников аварии на Смоленской площади в Москве задержали. Мужчина проходит медицинское освидетельствование на наличие в крови алкоголя. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

Авария произошла вечером 8 июня. По предварительны данным, Jeep Grand Cheroky выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, по неподтвержденной информации, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Последствия ДТП сняли очевидцы случившегося. Они первыми и рассказали, что за рулем Jeep Grand Cheroky находился актер Михаил Ефремов. По мнению свидетелей, в момент аварии он был нетрезв.

В свою очередь, в правоохранительных органах пока не подтверждают, что именно Ефремов находился за рулем одной из машин.