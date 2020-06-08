«Еле стоит на ногах»: кадры с места ДТП с участием Ефремова в Москве
По словам очевидцев, артист выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.
© Фото: serg.moto Instagram
Актер Михаил Ефремов, ставший участником массового ДТП в центре Москвы, «находится в невменяемом состоянии». Об этом свидетельствуют кадры опубликованные очевидцами в Instagram.
По их словам, актер выехал на встречную полосу на своем внедорожнике, в результате чего задел легковой автомобиль.
«Ефремов чуть не зацепил моего друга, но выехал на встречку», - написал один из пользователей Сети.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются сотрудниками.