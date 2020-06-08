Пять полос Садового кольца перекрыли из-за ДТП с Ефремовым

Из-за ДТП на Смоленской площади с участием актера Михаила Ефремова перекрыты пять полос внешней стороны Садового кольца.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, на месте работают оперативные службы. Движение в районе ДТП осуществляется по полосе встречного направления.

В результате столкновения двух машин на Смоленской площади пострадал один человек. По неподтвержденным данным, он госпитализирован в тяжелом состоянии. По информации источника в правоохранительных органах, сам Михаил Ефремов задержан и направлен на медицинское освидетельствование.

По мнению очевидцев, снявших последствия аварии, актер находится в нетрезвом состоянии.

Автомобиль, которым, по предварительной информации, управлял Ефремов, влетел на встречную полосу движения в районе Смоленской площади и столкнулся с автофургоном. Все подробности аварии устанавливаются.