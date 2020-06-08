В ВОЗ посоветовали россиянам продолжать носить маски

Россиянам стоит продолжать ходить в защитных масках в местах скопления людей. Такую рекомендацию дала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в связи с частичным снятием ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Специалист указала, что соблюдение данной меры предосторожности обеспечит защиту в замкнутых пространствах, в которых сложно соблюдать дистанцию с окружающими, таких как магазин или салон транспортного средства.

«Хотя важно помнить, что маски не являются стопроцентной защитой», - цитирует ее ТАСС.

Вуйнович отметила, что населению, входящему в группу риска следует использовать медицинские маски, так как тканевые маски в большей степени служат не собственной безопасности, а ограждает окружающих от возможного заражения от носителя. Представитель ВОЗ также подчеркнула, что до масок нельзя дотрагиваться, в том числе при снятии, если нет возможности обработать после этого руки.

Ранее дерматолог рекомендовала тщательно следить за состоянием кожи лица при ношении маски, так как на нее неблаготворно влияет создающийся парниковый эффект.