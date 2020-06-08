Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В центре Екатеринбурга машина после аварии врезалась в толпу пешеходов: есть жертвы

Ирина Егорова
22:09 08.06.2020
По информации в СМИ, водитель имеет стаж больше 30 лет, он сел за руль за полчаса до аварии.
В центре Екатеринбурга машина после аварии врезалась в толпу пешеходов: есть жертвы
© Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге произошло страшное ДТП на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка, в результате которого погибла 46-летняя женщина.

Fiat Ducato, предварительно, проехал на красный сигнал светофора, врезался в Hyundai Accent. После столкновения Fiat отбросило на толпу людей, которые начали переходить дорогу. По предварительной информации, одна женщина скончалась в больнице, еще двое человек пострадали. Они находятся в состоянии средней тяжести.

По информации в СМИ, водитель имеет стаж больше 30 лет, он сел за руль за полчаса до аварии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.06.2020, 22:23
Массовый вандализм: после США волна беспорядков дошла до Европы
Дата08.06.2020, 00:01
В Парадах Победы по всей России примут участие более 64 тысяч военнослужащих
Дата07.06.2020, 16:47
Макгрегор объяснил решение завершить карьеру
Дата08.06.2020, 14:00
Россия и Турция договорились о новых поставках С-400
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:23 В стране и мире
Видео
Массовый вандализм: после США волна беспорядков дошла до Европы
22:09 В стране и мире
В центре Екатеринбурга машина после аварии врезалась в толпу пешеходов: есть жертвы
22:00 В стране и мире
Видео
Боевики в Сирии попытались захватить город в Идлибской зоне деэскалации
21:58 В стране и мире
Падра - ауф!: названы самые популярные неологизмы русского языка
21:24 В стране и мире
В США анонсировали переговоры с Россией по стратегической стабильности
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
Гигантские дыры неизвестного происхождения нашли в одном из сел Забайкалья
Сознание COVID-19: названа причина проникновения коронавируса в мозг
Видео
В Приморье автомобиль на полной скорости «нырнул» в залив: видео
Концертный директор Алибасова объяснил «пропажу» продюсера
Видео
Удар молнии разорвал надвое самый большой в мире флаг США: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.