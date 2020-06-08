В центре Екатеринбурга машина после аварии врезалась в толпу пешеходов: есть жертвы

В Екатеринбурге произошло страшное ДТП на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка, в результате которого погибла 46-летняя женщина.

Fiat Ducato, предварительно, проехал на красный сигнал светофора, врезался в Hyundai Accent. После столкновения Fiat отбросило на толпу людей, которые начали переходить дорогу. По предварительной информации, одна женщина скончалась в больнице, еще двое человек пострадали. Они находятся в состоянии средней тяжести.

По информации в СМИ, водитель имеет стаж больше 30 лет, он сел за руль за полчаса до аварии.