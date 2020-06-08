Помощь братьям меньшим: в Москве с крыши «Почты России» спасли десять утят
Инцидент произошел на Веневской улице.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Маленьких утят обнаружили на крыше здания, где располагается «Почта России» на Веневской улице. Десять пернатых сняли с высоты спасатели МЧС. Обстоятельства странного появления птиц на крыше выясняются.
Ранее сотрудники Росгвардии помогли целому семейству - селезню, утке и тринадцати утятам перейти Ленинский проспект. Патрульные машины перегородили движение, чтобы «пешеходы» смогли безопасно пересечь оживленный московский проспект.