Работодатели сами решат, сколько сотрудников могут вернуться в офис

Решение о том, сколько сотрудников останутся работать дома с помощью удаленного доступа, а сколько работников будут находиться в офисе, должны принимать сами работодатели. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

По словам Пеньковой, данное распоряжение отражено в указе мэра Москвы от 5 марта № 12-УМ. Пресс-секретарь также отметила, что рекомендации о том, чтобы по возможности оставить максимум сотрудников на «удаленке», также остаются в силе.

Напомним, столичный градоначальник Сергей Собянин сегодня объявил о снятии с 9 июня всех ограничений в Москве, которые власти города вводили в связи с эпидемией COVID-19. В столице будет отменен пропускной режим, а предприятия самых разных сфер возобновят свою работу.