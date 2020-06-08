Массовый вандализм: после США волна беспорядков дошла до Европы

Беспорядки, которые вызвали преступные действия американских сотрудников полиции в Миннеаполисе, перекинулись на Европу. В Бельгии в центре Брюсселя протестующие забросали камнями полицию и витрины дорогих бутиков. Толпу учинивших погромы разгоняли с помощью конной полиции и водометов. Десятки мародеров сотрудники правоохранительных органов задержали.

В Лондоне радикалы обратили правоохранителей в бегство. Сначала митингующие осквернили памятник Черчиллю, написав на постаменте слово «Расист!». Потом почему-то не пожалели и монумент Линкольну, экс-президенту США, положившему конец рабству в Америке. К манифестантам в столице Великобритании присоединилась даже певица Мадонна. При этом выйти на митинг она решила, несмотря на костыли, на которых она сейчас вынуждена передвигаться после концертной травмы.

Не утихают погромы и за океаном. В американском Сиэтле в толпу митингующих въехал автомобиль, в результате чего пострадали несколько человек. А власти Миннеаполиса, где сегодня начнется суд над полицейским, который зверски задушил афроамериканца Джорджа Флойда, теперь вообще пообещали упразднить полицию. Правда, кто вместо нее будет охранять порядок, пока не сообщается.