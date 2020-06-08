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Назван оптимальный возраст для рождения первенца

Светлана Головина
02:15 08.06.2020
По словам гинеколога, позднее деторождение может обернуться серьезными осложнениями как для ребенка, так и для матери.
Назван оптимальный возраст для рождения первенца
© Фото: pixabay

Оптимальный возраст для рождения первого ребенка считается до 35 лет, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.

«Ранний репродуктивный возраст у женщины длится до 35 лет, и для женщины безопаснее, чтобы первые роды были именно в этот период», - сказала специалист.

Абаева пояснила, что именно в этот период у женщины хороший овариальный запас и еще не накоплены генетические поломки.

Помимо этого, специалист добавила, что оптимальным интервалом между родами является период в два года, поскольку за это время организм может полностью восстановиться.

Также в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-гинеколог рассказала, что роды после 40 лет «несут существенные риски как для матери, так и для ребенка - возможны различные осложнения у обоих»

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