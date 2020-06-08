Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Падра - ауф!: названы самые популярные неологизмы русского языка

Валентина Пескова
21:58 08.06.2020
Молодежный сленг россиян за первое полугодие 2020 года пополнился новыми словами, понятными теперь не только им.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

Подрастающее поколение россиян обновило «великий и могучий» русский язык свежими неологизмами. Тройку самых популярных новых слов, которые употребляют, к счастью, пока только тинейджеры, выявили, проанализировав наибольшее количество запросов по ним в интернет-поиске за первые шесть месяцев 2020 года.

В словарях неологизмы «ауф, локдаун и падра» пока не зафиксированы, но смысл их уже известен. И это вовсе не заклинание от коронавируса, изобрести которое могли бы подростки.

Как выяснилось, «ауф» - это новомодное междометье, которое выражает одобрение или восхищение, как и калька с английского «вау». Словом «локдаун», которое традиционно употребляется в случаях простоя в сражениях у хоккеистов NHL, российские молодые люди обозвали «карантин», введенный в связи с эпидемией коронавируса. Оставшееся слово «падра» не имеет никакого отношения к итальянским священникам, а является сокращением от слова «подруга» в сленге молодежи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.06.2020, 22:23
Массовый вандализм: после США волна беспорядков дошла до Европы
Дата08.06.2020, 00:01
В Парадах Победы по всей России примут участие более 64 тысяч военнослужащих
Дата07.06.2020, 16:47
Макгрегор объяснил решение завершить карьеру
Дата08.06.2020, 14:00
Россия и Турция договорились о новых поставках С-400
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:23 В стране и мире
Видео
Массовый вандализм: после США волна беспорядков дошла до Европы
22:09 В стране и мире
В центре Екатеринбурга машина после аварии врезалась в толпу пешеходов: есть жертвы
22:00 В стране и мире
Видео
Боевики в Сирии попытались захватить город в Идлибской зоне деэскалации
21:58 В стране и мире
Падра - ауф!: названы самые популярные неологизмы русского языка
21:24 В стране и мире
В США анонсировали переговоры с Россией по стратегической стабильности
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
Гигантские дыры неизвестного происхождения нашли в одном из сел Забайкалья
Сознание COVID-19: названа причина проникновения коронавируса в мозг
Видео
В Приморье автомобиль на полной скорости «нырнул» в залив: видео
Концертный директор Алибасова объяснил «пропажу» продюсера
Видео
Удар молнии разорвал надвое самый большой в мире флаг США: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.