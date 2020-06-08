Падра - ауф!: названы самые популярные неологизмы русского языка

Подрастающее поколение россиян обновило «великий и могучий» русский язык свежими неологизмами. Тройку самых популярных новых слов, которые употребляют, к счастью, пока только тинейджеры, выявили, проанализировав наибольшее количество запросов по ним в интернет-поиске за первые шесть месяцев 2020 года.

В словарях неологизмы «ауф, локдаун и падра» пока не зафиксированы, но смысл их уже известен. И это вовсе не заклинание от коронавируса, изобрести которое могли бы подростки.

Как выяснилось, «ауф» - это новомодное междометье, которое выражает одобрение или восхищение, как и калька с английского «вау». Словом «локдаун», которое традиционно употребляется в случаях простоя в сражениях у хоккеистов NHL, российские молодые люди обозвали «карантин», введенный в связи с эпидемией коронавируса. Оставшееся слово «падра» не имеет никакого отношения к итальянским священникам, а является сокращением от слова «подруга» в сленге молодежи.