Боевики в Сирии попытались захватить город в Идлибской зоне деэскалации

Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Щербицкий.

Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасеке. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо, Ракка и Дейр-Эз-Зор.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 420 гуманитарных акций. Медицинскими специалистами Министерства обороны Российской Федерации помощь оказана 132 874 жителям Сирии», - сказано в сообщении Центра.

Вместе с тем со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра»*, зафиксировано два обстрела населенных пунктов. также боевики предприняли попытку захвата населенного пункта Танджара в южной части Идлибской зоны деэскалации. Ответным огнем авиации и артиллерии атака была отбита. Правительственные войска восстановили позиции по переднему краю обороны. Террористы потеряли более 30 человек убитыми и ранеными.

*«Джабхат Ан-Нусра» - запрещенная террористическая организация на территории РФ.