Жизнь после самоизоляции: жители Краснодара устроили стихийные гуляния после ослабления ограничений
Полиция, при участии Роспотребнадзора проводит расследование и в отношении зачинщиков, участников беспорядков, и в отношении заведений.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕДА" © Фото: rzd_ru Вконтакте
Жители Краснодара слишком обрадовались ослаблению карантинных мер. Накануне из-за открытия летних веранд люди перекрывали дороги, танцевали на крышах машин. Участников вечеринки под открытым небом пришлось задерживать полицейским.
А на перроне краснодарского железнодорожного вокзала скопилось сотни людей, без масок, перчаток и какой-либо социальной дистанции. Толпа образовалась из-за плохо организованной пропускной системы. Видео появилось в Сети.