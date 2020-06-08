В Крыму с 15 июня откроются санатории и отели для жителей региона

С 15 июня для всех жителей Крыма откроются все санатории и гостиницы полуострова, а не только санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией, как планировалось ранее. Данное распоряжение дал глава региона Сергей Аксенов.

Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности, введенном в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Объектам размещения разрешено принимать заявки на бронирование мест и на отдых только граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и Севастополе. Также им необходимо уведомить о начале предпринимательской деятельности министерство курортов и туризма региона, передает РИА Новости.

Для туристов из других регионов отели, санатории и пансионаты Крыма могут открыться с 1 июля. Это произойдет в том случае, если даты и условия будут согласованы с федеральными структурами.