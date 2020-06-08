В США анонсировали переговоры с Россией по стратегической стабильности

В США подтвердили, что переговоры с РФ по стратегической стабильности, к которым они также приглашают присоединиться КНР, обязательно состоятся. Как сообщил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, он уже договорился о проведении такой встречи с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым.

Как сообщил Биллингсли в Twitter, переговоры по ядерному оружию, согласно договоренности с Рябковым, должны состояться в июне. Однако точную дату и место спецпредставитель главы США пока не назвал.

«Китай также приглашен. Явится ли Китай и будет ли вести переговоры добросовестно?», - гадает Биллингсли в соцсети.

Ранее американское агентство Bloomberg сообщило, что анонсированные Биллингсли переговоры пройдут 22 июня в Вене. Со ссылкой на анонимного представителя Госдепартамента США, СМИ заявило, что переговоры не отвергают обсуждения возможности продления договора СНВ-III в том случае, если российская сторона пообещает настроить Китай на более обстоятельные переговоры, нацеленные на контроль за ядерным вооружением всех трех стран - участников запланированной к проведению встречи.