США подтвердили, что бомбардировщики F-15 смогут нести ядерные бомбы B61-12

После проведения совместных испытаний с ВВС США в пустыне Невада эксперты из Сандийской национальной лаборатории (SNL) Америки подтвердили, что бомбардировщики F-15E Strike Eagle обладают возможностью нести ядерные бомбы B61-12. Как заявил представитель лаборатории Стивен Сэмюэлс, у команды их ученых есть «исключительная уверенность» в этом.

Сэмюэлс сообщил, что бомбы во время испытаний, которые завершились еще в марте, в пустыне сбрасывали с высоты 7,5 километра. При этом ядерные компоненты в них заменяли муляжи.

«В процессе мероприятия были показаны работа экипажа, функционирование подвесных устройств, условия сброса макета бомбы и функционирование оружия», - цитирует SNL Cтивена Сэмюэлса.

Благодаря проведенным испытаниям на совместимость с истребителем-бомбардировщиком F-15E в США намерены продлить срок службы атомных бомб, которые поступили на вооружение национальной армии 50 лет назад, еще на 20 лет.

Масса наиболее современной модификации B61-12 составляет около 370 кг, а длина - приблизительно 3,7 м. Основная задача проводивших испытания Сандийских национальных лабораторий состоит в разработке неядерных компонентов американского атомного оружия.