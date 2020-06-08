Подготовка к Параду Победы: в столицах Урала, Сибири и Поволжья прошли тренировки механизированных колонн

В самарском, новосибирском и екатеринбургском гарнизонах прошли первые тренировки механизированных колонн Центрального военного округа (ЦВО), участвующих в Параде Великой Победы 24 июня.

На брусчатки тренировочных площадок вышло около 300 единиц боевой и исторической техники, среди которой бронеавтомобили БА-64, ретромотоциклы МВ-650, восстановленные танки Т-34. Также в парадном строю были представлены и современные образцы вооружения: комплексы войск РХБ защиты, ствольной и реактивной артиллерии, оперативные тактически комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С».

Перед тренировкой каждая машина колонны была обработана специалистами подразделений РХБ защиты. Кроме этого, военные специалисты ежедневно проводят дезинфекцию мест проживания личного состава.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня в 10 утра на Красной площади в Москве и других городах. Этот день в стране объявлен нерабочим.