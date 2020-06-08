Город просыпается: в Петербурге с 8 июня открылась часть непродовольственных магазинов

Российские города постепенно возвращаются к прежней жизни и снимают введенные из-за коронавируса ограничения. Например в Петербурге, с 8 июня открылись непродовольственные магазины с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров. Правда работают они с небольшими ограничениями - примерка одежды пока запрещена, а в торговый зал запускают по 10 покупателей.

Открылись офисы продаж недвижимости, автосалоны, но по предварительной записи и без тест-драйва. В Калининграде смягчили масочный режим. А власти Ивановской области из-за жары допустили замену перчаток в транспорте на кожные антисептики.

Темп прироста заболевших коронавирусом, по данным оперштаба, неуклонно снижается. В стране выявили менее девяти тысяч заболевших за последние сутки. Всего, количество выявленных пациентов с коронавирусом составляет 476 658.