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Город просыпается: в Петербурге с 8 июня открылась часть непродовольственных магазинов

Ирина Егорова
20:38 08.06.2020
В Москве режим самоизоляции и пропускная система будет снята с 9 июня.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕДА" © Фото: pixabay.com

Российские города постепенно возвращаются к прежней жизни и снимают введенные из-за коронавируса ограничения. Например в Петербурге, с 8 июня открылись непродовольственные магазины с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров. Правда работают они с небольшими ограничениями - примерка одежды пока запрещена, а в торговый зал запускают по 10 покупателей.

Открылись офисы продаж недвижимости, автосалоны, но по предварительной записи и без тест-драйва. В Калининграде смягчили масочный режим. А власти Ивановской области из-за жары допустили замену перчаток в транспорте на кожные антисептики.

Темп прироста заболевших коронавирусом, по данным оперштаба, неуклонно снижается. В стране выявили менее девяти тысяч заболевших за последние сутки. Всего, количество выявленных пациентов с коронавирусом составляет  476 658.

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