Путин поручил добавить на закупку сельхозтехники 4,5 миллиарда рублей

Президент России Владимир Путин, поддержав в мае предложение об увеличении в 2020 году объема поддержки на закупку отечественной сельхозтехники, отдал соответствующее распоряжение.

Согласно поручению главы государства, для этого из федерального бюджета будут дополнительно выделены 4,5 миллиарда рублей. Из них два миллиарда рублей в качестве субсидий производителям сельскохозяйственной техники, а также 1,5 миллиарда рублей для субсидий производителям спецтехники или оборудования для предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники. Еще один миллиард рублей должен пойти на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки при уплате авансового платежа при договорах на приобретение спецтехники на данном условии.

Кроме того, как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ поручил правительству до 1 августа отчитаться перед ним о разработке механизма снижения волатильности цен на зерно для производителей муки.

Предложение об увеличении объема финансовой поддержки на закупку сельхозтехники прозвучало в мае в ходе совещания по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.