На месте разлива топлива под Норильском извлекли 17 тыс. кубометров загрязненного грунта

С места разлива топлива под Норильском сотрудники МЧС РФ извлекли 17 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта, после чего он был вывезен и утилизирован. Территория, где произошло ЧП, обработана специальными составами, нейтрализующими вредные вещества, а работы при этом ведутся даже на воде.

Согласно предварительным замерам, чистота воды в реке Норильская сейчас в пределах нормы. Однако окончательный вердикт будет вынесен в лаборатории в Красноярске. Бутылки с пробами воды готовят к отправке туда спецбортом.

Времени преодолевать бездорожье на вездеходах нет. Емкости, куда откачивают из реки солярку, доставляют к Амбарной сразу десять вертолетов. Ежедневно полеты приходится совершать каждые два часа, иначе к месту аварии не добраться - внизу тундра и непроходимые болота.

Только сейчас становятся известны подробности о первых часах после аварии. Ими, в частности, поделился начальник агентства по гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях Норильска Евгений Мусс.

«Что касается локализации нефтепродуктов, она, конечно, не выдерживает никакой критики. Согласно планирующим документам, которые были на объекте, на локализацию должно было уйти шесть часов. Изначально расчетный сценарий не предусматривал, что выход аварии будет за пределы территории. Просто по сценарию было указано то, что этот весь резервуар останется в пределах территории ТЭЦ», - пояснил Евгений Мусс.

Внутреннюю проверку на ТЭЦ обещают завершить уже в июне. Сейчас разбираются в техническом состоянии и других подобных сооружений Норникеля. А сколько продлится вот эта работа, - техника собирает грунт, и его увозят на специальные объекты для утилизации, - пока не известно.

Окрестности Норильска напоминают кадры кинохроник о масштабных стройках: сотни экскаваторов и самосвалов вывозят тоннами загрязненный грунт.