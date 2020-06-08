СК предъявил обвинение начальнику цеха после ЧП на ТЭЦ в Норильске

Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину СК РФ предъявлено обвинение по ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.

«Продолжаются следственные действия, направленные на установление других лиц, чьи действия или бездействие повлекли как аварию, так и масштабные экологические последствия», - сообщается на сайте ведомства.

По данному делу было допрошено более 150 свидетелей: сотрудники ТЭЦ, очевидцы разлива топлива, работники администрации города Норильска, краевого управления МЧС России, должностные лица контролирующих органов в сфере технического надзора, дополнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, что ЧП произошло 29 мая. В результате разгерметизации резервуара с нефтепродуктами на территории ТЭЦ-3 выплеснулась 21 тысяча тонн топлива. По данным Росприроднадзора, шесть тысяч тонн попало в грунт, еще 15 тысяч тонн в воду. Загрязнены реки Амбарная и Далдыкан. В регионе объявлен режим ЧС федерального уровня. Первые внутренние проверки после аварии будут завершены в июне.