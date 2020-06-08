Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Аварийно-спасательная бригада «Газпром нефти» участвует в ликвидации последствий ЧС в Норильске

Лина Давыдова
19:53 08.06.2020
Специалисты установили плавучие ограждения - боны, которые не дадут нефтепродуктам распространиться.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Norilsk Nickel Press Service via, Globallookpress.com

На реке Амбарной под Норильском приступила к работе и аварийно-спасательная бригада «Газпром нефти». Компания менее чем за сутки мобилизовала и доставила на место 72 высококвалифицированных специалиста из четырех городов – Санкт-Петербурга, Мегиона, Ханты-Мансийска и Ноябрьска. Специалисты установили плавучие ограждения - боны, которые не дадут нефтепродуктам распространиться. Оранжевые границы, которые хорошо видно с воздуха, выступают в качестве преграды. Мобильные звенья «Газпром нефти» двигаются вдоль Амбарной и собирают пятна дизельного топлива во временные мягкие резервуары. Уже из них по трубопроводам откачивают в быстровозводимые герметичные хранилища, которые установлены вдоль реки.

«Мы привезли с собой 85 тонн оборудования. Было два борта грузовых Ил-86, борт с персоналом и после мы еще довозили оборудование двумя вертолетами. Мы привезли с собой 15 тонн сорбентов. Мы привезли шесть постов для сбора нефти. И оперативно организовали работу по откачке нефтесодержащей жидкости с поверхности воды. Вся работа проводится оперативно. На данном участке мы полностью очистили водную гладь. Сейчас работает там, где максимальная концентрация», - рассказал начальник Департамента производственной безопасности «Газпром нефти» Виктор Сорокин.

Специалисты работают круглосуточно в три смены. За две недели планируется  удалить основную часть топлива на своем участке.

Двадцать девятого мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация резервуара с нефтепродуктами. Разлилась 21 тысяча тонн топлива на площади около 180 тысяч квадратных метров. Допустимые концентрации загрязнителей в водах превышены в десятки тысяч раз. На территории края действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.06.2020, 11:40
Россия готова к постепенному открытию туристического сезона
Дата08.06.2020, 00:01
В Парадах Победы по всей России примут участие более 64 тысяч военнослужащих
Дата07.06.2020, 16:47
Макгрегор объяснил решение завершить карьеру
Дата08.06.2020, 14:00
Россия и Турция договорились о новых поставках С-400
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:04 В стране и мире
Видео
Жизнь после самоизоляции: жители Краснодара устроили стихийные гуляния после ослабления ограничений
20:58 В стране и мире
США подтвердили, что бомбардировщики F-15 смогут нести ядерные бомбы B61-12
20:44 Армия
Стратегические бомбардировщики Ту-160 отработали ночную и дневную дозаправку в воздухе
20:38 В стране и мире
Видео
Город просыпается: в Петербурге с 8 июня открылась часть непродовольственных магазинов
20:26 В стране и мире
Путин поручил добавить на закупку сельхозтехники 4,5 миллиарда рублей
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
Гигантские дыры неизвестного происхождения нашли в одном из сел Забайкалья
Сознание COVID-19: названа причина проникновения коронавируса в мозг
Видео
В Приморье автомобиль на полной скорости «нырнул» в залив: видео
Концертный директор Алибасова объяснил «пропажу» продюсера
Видео
Удар молнии разорвал надвое самый большой в мире флаг США: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.