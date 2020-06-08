Аварийно-спасательная бригада «Газпром нефти» участвует в ликвидации последствий ЧС в Норильске

На реке Амбарной под Норильском приступила к работе и аварийно-спасательная бригада «Газпром нефти». Компания менее чем за сутки мобилизовала и доставила на место 72 высококвалифицированных специалиста из четырех городов – Санкт-Петербурга, Мегиона, Ханты-Мансийска и Ноябрьска. Специалисты установили плавучие ограждения - боны, которые не дадут нефтепродуктам распространиться. Оранжевые границы, которые хорошо видно с воздуха, выступают в качестве преграды. Мобильные звенья «Газпром нефти» двигаются вдоль Амбарной и собирают пятна дизельного топлива во временные мягкие резервуары. Уже из них по трубопроводам откачивают в быстровозводимые герметичные хранилища, которые установлены вдоль реки.

«Мы привезли с собой 85 тонн оборудования. Было два борта грузовых Ил-86, борт с персоналом и после мы еще довозили оборудование двумя вертолетами. Мы привезли с собой 15 тонн сорбентов. Мы привезли шесть постов для сбора нефти. И оперативно организовали работу по откачке нефтесодержащей жидкости с поверхности воды. Вся работа проводится оперативно. На данном участке мы полностью очистили водную гладь. Сейчас работает там, где максимальная концентрация», - рассказал начальник Департамента производственной безопасности «Газпром нефти» Виктор Сорокин.

Специалисты работают круглосуточно в три смены. За две недели планируется удалить основную часть топлива на своем участке.

Двадцать девятого мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация резервуара с нефтепродуктами. Разлилась 21 тысяча тонн топлива на площади около 180 тысяч квадратных метров. Допустимые концентрации загрязнителей в водах превышены в десятки тысяч раз. На территории края действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.