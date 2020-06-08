Опубликовано видео задержания стрелка на юго-западе Москвы

МВД РФ опубликовало кадры задержания мужчины, который открыл огонь из охотничьего ружья по прохожим на юго-западе Москвы в ночь с 7 на 8 июня. На месте во время операции находились сотрудники МВД и Росгвардии, а также скорой помощи. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. При задержании он предпринял попытку оказать сопротивление, из-за чего был ранен. На видео видно, как стрелка выносят из подъезда и отправляют в карете скорой помощи в больницу.

Напомним, что в результате инцидента пострадали два человека: женщине зашивали руку, а мужчине сделали операцию, благодаря чему ему удалось спасти жизнь. Сам стрелявший позднее скончался несмотря на оказанную медицинскую помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.