Сознание COVID-19: названа причина проникновения коронавируса в мозг

Группа ученых из Европы выяснили каким образом коронавирус проникает в мозг. В исследовании, опубликованном в библиотеке bioRxiv сказано, что причиной проникновения инфекции в мозг является белок нейропилин-1. Специалисты пришли к выводу, что коронавирус не размножается в клетках мозга, но может способствовать их гибели.

Данную гипотезу подтвердили результаты вскрытия пациента с COVID-19 и проведенный эксперимент на мышах.

Таким образом, коронавирус, используя клеточные белки нейропилин-1 и ACE-2 проникает в организм будущего носителя. Также в исследовании говорится, что данное открытие поможет в создании вакцины от заболевания.

Данное предположение высказывается уже не в первый раз - ранее биологи из Германии предположили, что вирус проникает в мозг через обонятельный тракт. Поэтому больной перестает чувствовать запахи и вкус. Выяснить это удалось после обследования тканей 32 погибших от коронавируса пациентов. Помимо мозга, смертельно опасный вирус поражает легкие, сердце, слизистые оболочки носа, пищевода, сосудов и целый ряд внутренних органов, заявляют врачи.

По последним данным, число выявленных случаев заболевания коронавирусом в России достигло 476 658.