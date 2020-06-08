Собянин рассказал о более строгих мерах карантина, которые предполагалось ввести в Москве

В рамках борьбы с распространением инфекции коронавируса в Москве могли быть приняты более серьезные меры. Столичные власти одним из трех вариантов развития событий предусматривали введение жесткого карантина. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что в столице РФ внимательно следили за новостями о том, какие ситуации сложились из-за COVID-19 в крупнейших мегаполисах мира.

«Готовились, принимали оперативные решения, перестраивали систему здравоохранения и организацию городской жизни», - пояснил Собянин на своем сайте.

Столичный градоначальник отметил, что первый вариант введения карантина подразумевал самые жесткие меры, согласно второму ограничения могли не вводиться вообще, а третий представлял что-то среднее между первыми двумя - то есть сбалансированные ограничительные меры. Он в итоге и был применен. То есть власти Москвы разрешили работать большинству предприятий и организаций и лишь частично ограничили движение по городу. Из-за этого «взрывного характера» эпидемии не случилось.

Мэр столицы подчеркнул, что большинство москвичей отнеслись к ограничениям ответственно. Поэтому за несколько прошедших недель эпидемия пошла на спад и Москва постепенно начинает возвращаться к обычной жизни. Все введенные ранее ограничения в связи с COVID-19 снимут с завтрашнего дня, 9 июня, однако правила безопасности власти требуют все же соблюдать.