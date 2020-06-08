Путин дал поручения по борьбе с безработицей из-за коронавируса

Владимир Путин дал несколько поручений кабмину по борьбе с безработицей в условиях противостояния коронавирусу, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что президент до 1 октября распорядился предусмотреть повышенные выплаты по безработице.

«Увеличить с 1 мая 2020 года на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4 500 рублей», - говорится в сообщении.

Безработным опекунам, по поручению президента, будет доплачено еще три тысячи рублей на каждого ребенка.

Также Путин распорядился установить для индивидуальных предпринимателей, закрывших дело, пособие по безработице в максимальном размере.

Кроме того, было предложено продумать меры по повышению занятости населения - предлагается использовать базу вакансий «Работа в России». А также продумать изменения в трудовой кодекс по совершенствованию дистанционных форм труда работников.

Ответственным за исполнения поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Поручения получили и такие ведомства, как Минтруд, Минобрнауки и Минфин, - им необходимо оказать содействие в выпускникам вузов этого года.

Эксперты прогнозируют рост безработицы до 15% из-за изменений, произошедших в экономике и на рынке труда в период пандемии. Сейчас число безработных в России составляет 1,4 миллиона человек, что в два раза больше показателя на начало апреля. В связи со сложной ситуацией Владимир Путин постоянно разрабатывает дополнительные комплексные меры поддержки.