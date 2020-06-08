Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отныне имеет право называться чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации. Высший дипломатический ранг Захаровой был присвоен указом президента РФ Владимира Путина.

Как следует из документа на официальном портале правовой информации, такого же чина удостоились вместе с представителем МИД РФ посол России в Монголии Искандер Азизов, посол России в Йемене Владимир Дедушкин, посол на Кубе Андрей Гуськов, посол в ОАЭ Сергей Кузнецов, посол в Бангладеш Александр Игнатов, посол в Шри-Ланке Юрий Материй, посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев и глава генерального секретариата МИД Сергей Бутин.

Данное звание являлось самым высоким дипломатическим рангом еще в эпоху в СССР и остается им и сейчас, но уже в Российской Федерации. После ухода с дипломатической службы обладатель данного ранга официально именуется чрезвычайным и полномочным послом в отставке.