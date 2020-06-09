Генная инженерия: вирусолог рассказал о виде разрабатываемой в РФ вакцины против коронавируса

Вирусолог Федор Лисицын рассказал в студии «Открытого эфира» на «Звезде» об особенностях разрабатываемой противокоронавирусной рекомбинантной вакцины и о том, когда появится полноценное противодействие инфекции. По его словам, ждать осталось уже недолго.

Говоря о методе разработки и применения, Лисицын отметил, что рекомбинантная - это фактически векторная вакцина, которая попадает в организм при помощи векторов.

«Это - генно-инженерная вакцина. В последнее время, начиная с 90-х годов, большинство перспективных вакцин делаются именно таким способом. Она работает очень просто: вычленяем в патогене белок, тот самый, что образует в оболочке корону, и помещаем в другой организм. Белок нарабатывается либо в культуре, когда мы человеку вводим запас патогенов, эти “шипики” без вируса, и человеческий организм дает ответ, либо когда вводится безопасный вирус, чтобы он вырабатывал этот белок», - рассказал вирусолог.

По его словам, в случае дальнейших успешных испытаний «оружие» против коронавируса может появиться в законченном виде в августе-сентябре текущего года.

Ранее еще один российский вирусолог, Анатолий Альштейн, прокомментировал новое исследование китайских специалистов, указывающее, что рынок морепродуктов в Ухане, вопреки предыдущим предположениям, не был местом возникновения коронавирусной инфекции. По его мнению, поиск виноватых абсолютно не нужен.