Комплекс переработки отходов «Дон» открылся на юге Подмосковья

На юге Подмосковья, в Кашире, открылся новый комплекс переработки отходов «Дон». По словам губернатора региона Андрея Воробьева, проект был построен в короткие сроки, а комплекс соответствует экологическим стандартам.

«Переработка превращается в огромную индустрию. Все это очень серьезно, сегодня мы дали старт», - сказал Воробьев на церемонии запуска.

Подобные комплексы позволяют ликвидировать свалки, расположенные рядом с городами и их негативные последствия, отметил зампред правительства РФ Виктория Абрамченко,

«Национальный проект "Экология" - это как раз про то, как грамотно переработать мусор и извлечь полезные фракции для того, чтобы сделать вторичный ресурс», - пояснила она.

Данный комплекс переработки отходов стал восьмым на территории Московской области.

При поступлении на данное предприятие мусор будет проходить шесть этапов обращения: радиационный контроль и взвешивание, сортировка, компостирование, измельчение крупногабаритных отходов и размещение.