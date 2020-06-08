Перевернулся в воздухе: мотоциклист на скорости влетел в автомобиль под Екатеринбургом

Страшная авария с участием водителя мотоцикла произошла в Свердловской области. ДТП, которое зафиксировала камера следовавшего за мотоциклистом автомобиля, случилось на третьем километре автодороги Березовский - Сарапулка - Белоярское водохранилище.

Авария произошла около 13 часов дня, когда мотоциклист, следовавший, петляя по трассе и теряя на ходу предметы багажа, в конце концов не справился с управлением и неожиданно выехал на встречную полосу. Навстречу двухколесному транспортному средству там в это время уже двигался легковой автомобиль, поэтому избежать столкновения было невозможно. В результате удара водитель и его мотоцикл перевернулись в воздухе и упали на землю.

Как сообщает местный портал в соцсети «ВКонтакте», пострадавший водитель мотоцикла бригадой медицинских работников скорой помощи с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ».