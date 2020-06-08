«Пандемия» любви: психолог оценил будущее пар, образовавшихся по переписке во время самоизоляции

Практикующий психолог Андрей Зберовский ответил на вопрос о том, насколько положительно пандемия коронавирусной инфекции повлияет на романтизацию человеческих отношений. Активизация приложений для знакомств в условиях самоизоляции привела к тому, что пары предпочитали более длительные, чем в обычное время, переписки, делая встречу в офлайне значимым и долгожданным событием. Психолог считает, что пары, образовавшиеся в данный непростой период существования человечества, вполне могут оказаться более крепкими из-за более плотного общения.

«Как рационалист, я сомневаюсь, что романтика надолго к нам вернется, но, как психолог-практик, я точно понимаю, что пары, которые образовались во время интернет-переписки сейчас, во время самоизоляции, явно будут крепче, чем те пары, что образовывались по переписке, скажем, полгода-год назад», - сказал Зберовский в эфире «Сегодня утром» на «Звезде».

Специалист отметил, что причина этого в том, что в течение пары месяцев гораздо проще определиться с тем, насколько повстречавшийся человек оказывается приятен.

«Когда людям есть о чем поговорить, у них есть будущее. Те пары, которые образовались сейчас, безусловно, будут прочнее, и я этому очень рад», - подытожил Зберовский.

Ранее глава Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу рассказала о том, как привыкнуть к новой реальности после выхода из режима самоизоляции. По ее словам, людям придется перестраивать свою жизнь по-новому, чтобы снова полноценно вести социальные связи.