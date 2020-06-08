Пермь, Башкирия и Сочи: в российских регионах участились случаи пропажи детей

За первый квартал 2020 года поисковики нашли больше тысячи пропавших детей. Но с наступлением лета случаи пропажи несовершеннолетних участились. В последнее время сотрудники Росгвардии участвовали в поисках детей в различных регионах страны - в Серпухове, Сочи, в Башкирии, в Перми мальчик пропал на четыре дня.

Накануне сотрудники полиции Башкирии нашли шестилетнего мальчика, который пропал два дня назад. В Пермском крае в поисках ребенка участвовали 130 человек - сотрудники СК, МВД, МЧС, поисковики и волонтеры. В Пермском крае десятилетний Костя уехал на велосипеде на прогулку с друзьями, но домой не вернулся. Позже местные жители нашли велосипед брошенным, а рядом - следы диких зверей. Мальчика искали четыре дня - в лесу кинологи с собаками, на дне реки- водолазы, а с неба - вертолеты и беспилотник. За четыре дня ребенок прошел больше сорока километров.

«Ребенок поступил в состоянии средней тяжести. На приеме было диагностировано переохлаждение первой степени и обезвоживание. Сейчас состояние ребёнка удовлетворительное, он уже выписан из реанимационного отделения», - прокомментировала заместитель главного врача по педиатрии краевой детской клинической больницы Екатерина Троицкая.

Теряются не только дети, но и взрослые. Поэтому спасатели напоминают, что в лес надо брать с собой заряженный кнопочный телефон, спички и воду, не заходить глубоко в чащу и обязательно предупреждать родных о своем местонахождении и планах.